ГЛИЦЕЛАКС® НЕО представляет собой бесцветный прозрачный водорастворимый гель на основе глицерина.



Содержит компоненты, способствующие мягкому местному послабляющему действию, размягчению каловых масс и устранению дискомфорта при акте дефекации.



Смягчает кожу и слизистые оболочки наружной и внутренней анальных зон при трещинах и воспалениях, вызванных хроническим запором и геморроем. Возможно использование при геморрое в сочетании с другими средствами.