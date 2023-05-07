ГЛИЦЕЛАКС® НЕО – для тех, кто не может сходить по большому и кому нельзя тужиться
При запорах, геморрое, трещинах заднего прохода
Пациенты с сердечно сосудистыми заболеваниями (инфаркт, инсульт, АГ)
Пациенты с воспалением толстого кишечника, кишечной непроходимостью, атонией кишечника
ГЛИЦЕЛАКС® НЕО представляет собой бесцветный прозрачный водорастворимый гель на основе глицерина.
Содержит компоненты, способствующие мягкому местному послабляющему действию, размягчению каловых масс и устранению дискомфорта при акте дефекации.
Смягчает кожу и слизистые оболочки наружной и внутренней анальных зон при трещинах и воспалениях, вызванных хроническим запором и геморроем. Возможно использование при геморрое в сочетании с другими средствами.
Отличительные особенности ГЛИЦЕЛАКС® НЕО
Глицерин – препарат в виде раствора со смягчающим и защитным действием. В зависимости от формы выпуска, он используется для лечения и профилактики кожных заболеваний, сухости, воспалений, рекомендован в качестве легкого слабительного средства.
Основной компонент - жидкий глицерин
Жидкий глицерин быстрее чем свечка
Благодаря компактной форме, легкому открытию и применению аппликатор можно брать с собой, его можно применять для устранения запоров у взрослых.
Удобство аппликатора
4 аппликатора по 3 мл в упаковке
Способ применения ГЛИЦЕЛАКС® НЕО
1. Отломить пломбу на наконечнике аппликатора
2. Слегка надавить так, чтобы капля препарата смазала кончик аппликатора (для облегчения процесса введения)
3. Ввести наконечник аппликатора на всю длину в прямую кишку
4. Сдавливая аппликатор, введите в прямую кишку полностью его содержимое
5. Извлечь наконечник,продолжая слегка сдавливать аппликатор