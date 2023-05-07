О препарате
Способ применения
Преимущества
ГЛИЦЕЛАКС® для детей
ГЛИЦЕЛАКС® для взрослых
жидкий глицерин в аппликаторе!
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Решение деликатной проблемы быстрее свечки
ГЛИЦЕЛАКС® НЕО – для тех, кто не может сходить по большому и кому нельзя тужиться
При запорах, геморрое, трещинах заднего прохода
Пациенты с сердечно сосудистыми заболеваниями (инфаркт, инсульт, АГ)
Пациенты с воспалением толстого кишечника, кишечной непроходимостью, атонией кишечника
ГЛИЦЕЛАКС® НЕО представляет собой бесцветный прозрачный водорастворимый гель на основе глицерина.

Содержит компоненты, способствующие мягкому местному послабляющему действию, размягчению каловых масс и устранению дискомфорта при акте дефекации.

Смягчает кожу и слизистые оболочки наружной и внутренней анальных зон при трещинах и воспалениях, вызванных хроническим запором и геморроем. Возможно использование при геморрое в сочетании с другими средствами.
Отличительные особенности ГЛИЦЕЛАКС® НЕО
Глицерин – препарат в виде раствора со смягчающим и защитным действием. В зависимости от формы выпуска, он используется для лечения и профилактики кожных заболеваний, сухости, воспалений, рекомендован в качестве легкого слабительного средства.
Основной компонент - жидкий глицерин
Жидкий глицерин быстрее чем свечка
Благодаря компактной форме, легкому открытию и применению аппликатор можно брать с собой, его можно применять для устранения запоров у взрослых.
Удобство аппликатора
4 аппликатора по 3 мл в упаковке
Способ применения ГЛИЦЕЛАКС® НЕО
1. Отломить пломбу на наконечнике аппликатора
2. Слегка надавить так, чтобы капля препарата смазала кончик аппликатора (для облегчения процесса введения)
3. Ввести наконечник аппликатора на всю длину в прямую кишку
4. Сдавливая аппликатор, введите в прямую кишку полностью его содержимое
5. Извлечь наконечник,продолжая слегка сдавливать аппликатор
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5 преимуществ ГЛИЦЕЛАКС® НЕО
Жидкий глицерин - не надо ждать растворения свечи
Гигиеничный формат - одноразовый аппликатор
Действует через 5 - 15 минут
Смягчает кожу и слизистые оболочки наружной и внутренней анальных зон
Бережный и мягкий слабительный эффект
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Отзывы
★ ★ ★ ★ ★
Юлия Р.
22.07.2023

Достоинства
Цена, быстро работает, удобно

Комментарий
Идеально для меня и моих стариков)
Работает отлично
★ ★ ★ ★ ★
Екатерина Х.
14.06.2023

Достоинства
Жидкая форма, работает быстрее свечки

Комментарий
Помогло!
★ ★ ★ ★ ★
Имя скрыто
07.05.2023

Достоинства
Удобная форма. Быстро. Без проблем.

Комментарий
Беру с собой. Очень удобно. В нужный момент раз и всё. Работает мгновенно)
Где купить ГЛИЦЕЛАКС® НЕО
Аптека МосФарма
Магнит аптека
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Адрес аптеки МосФарма
Россия, Москва, 4-й Войковский проезд д.1

+7 (499) 105-44-65
+7 (499) 150-88-51

glycelax@mosfarma.ru
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ЗАО “Московская фармацевтическая фабрика"
125239, г. Москва, Фармацевтический проезд, д. 1
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